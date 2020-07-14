Как сообщает пресс-служба главы региона, полномочия Татьяны Кравцевой прекратились по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Политика Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 % Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года. 329

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 2

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 13

Футбол Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России "Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.

Здоровье Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури. 7

Экономика «Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ "Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев. 20

Происшествия Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой. 15

Происшествия Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной. 4

Футбол Мать умершего футболиста «Локо»рассказала, как Кикнадзе отказался помочь с квартирой вдове и двухлетнему сыну игрока Мать умершего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что гендиректор клуба Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 1,9K

Здоровье В Щигровской ЦРБ прокуратура нашла нарушения по выплатам медикам Соблюдение прав всех пятисот сотрудников больницы остаются на контроле прокуратуры.

Общество Свердловские власти не планируют возвращать отмененные ограничения Власти Свердловской области не планируют возвращать ограничения по коронавирусу, которые были отменены к сегодняшнему дню.

Общество Глава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года По предыдущей стратегии к 2023 году "Аэрофлот" планировал довести свой годовой пассажиропоток до 100 млн человек (в 2019 году перевезено 60,7 млн) - теперь он рассчитывает, что к 2028 году показатель вырастет до 130 млн человек.

Энергетика ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 75

Общество Навального вызвали на допрос по делу о клевете Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете. 74