Политика

Регион 64Регион 64Министр сельского хозяйства Саратовской области ушла в отставку

Как сообщает пресс-служба главы региона, полномочия Татьяны Кравцевой прекратились по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.
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В Саратовской области уволили министра сельского хозяйства

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