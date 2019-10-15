Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.

Министр по делам молодёжи и спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала турецких футболистов за празднование гола в ворота французов в матче квалификации Евро-2020.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

Хоккей Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Гаджеты Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.

Политика Путин пригласил Эрдогана в Россию Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей автомобиль девушки Опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве на Урале Ксении Каторгиной, которая пропала пять дней назад, после того как поехала продавать свой автомобиль.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Армия и оружие Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.

Общество Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Политика Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Политика Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Футбол Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV.

Футбол Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020 Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество Почти треть россиян задействована в теневом рынке труда Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке труда наметился тренд на выход из «тени».

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Наука Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.