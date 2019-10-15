Футбол
Sport.ruМинистр спорта Франции призвала УЕФА наказать турецких футболистов
Министр по делам молодёжи и спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала турецких футболистов за празднование гола в ворота французов в матче квалификации Евро-2020.
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Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31
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Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты
Sport24.ruвчера в 23:45
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