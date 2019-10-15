Футбол
Матч ТВМинистр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже. Встреча отборочного раунда Евро-2020 прошла в понедельник в Париже.
Читать в источнике
Оценить
Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Турецкие футболисты снова показали воинский жест - УЕФА может наказать федерацию
Евро-футбол.рувчера в 17:03
Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты
Sport24.ruвчера в 23:45
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
Встреча контактной группы в Минске провалилась
Напомним, 1 октября после подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» контактной группе в Минске удалось согласовать конкретную дату для возобновления разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское.
Свободная Пресса 12:12
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 11:16
Армия и оружие
Трамп заявил, что вывел войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Бари Алибасов-младший избил новую избранницу
Вокруг ТВ 06:20
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Здоровье
Завершился ремонт в Детской городской больнице №42 в Нижнем Новгороде
В Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт.
Нижегородские Новости 07:35
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
В московской коррекционной школе учитель избивала детей
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.
Вести.Ru 11:49
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Independent: напряженность на Ближнем Востоке растет из-за России
Политика России на Ближнем Востоке ведет к росту напряженности, пишет журналист Оливер Кэрролл 15 октября в статье, посвященной визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию, опубликованной изданием Independent.
Красная весна 11:16
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Происшествия
Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве
Телеканал 360° 10:45
Единоборства
Гвоздик Бетербиев: когда бой и путь спортсменов
LoginCasino.com 09:10
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали
Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Lenta.ru 08:56
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 06:26