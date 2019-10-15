Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже. Встреча отборочного раунда Евро-2020 прошла в понедельник в Париже.

Политика Встреча контактной группы в Минске провалилась Напомним, 1 октября после подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» контактной группе в Минске удалось согласовать конкретную дату для возобновления разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Футбол Габулов может покинуть «Аланию» Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.

Армия и оружие Трамп заявил, что вывел войска из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Общество В России стали чаще насиловать детей В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Футбол Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020 После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.

Происшествия В московской коррекционной школе учитель избивала детей Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Политика Independent: напряженность на Ближнем Востоке растет из-за России Политика России на Ближнем Востоке ведет к росту напряженности, пишет журналист Оливер Кэрролл 15 октября в статье, посвященной визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию, опубликованной изданием Independent.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Общество Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.