Футбол
РИА НовостиМинистр спорта Франции просит УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала УЕФА вынести наказание сборной Турции после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Франции.
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Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru вчера в 05:31
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Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты
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