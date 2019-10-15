Футбол
РИА НовостиМинистр спорта Франции просит УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала УЕФА вынести наказание сборной Турции после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Франции.
Читать в источнике
Оценить
Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты
Sport24.ruвчера в 23:45
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Происшествия
МВД опубликовало видео с места гибели мэра Абакана
Видео с места гибели мэра Абакана Николая Булакина в Минусинском районе (Красноярский край) опубликовало региональное управление МВД РФ.
REGNUM вчера в 20:44
Экономика
Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня
В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru 01:45
Политика
Опрос выявил отношение россиян к Грете Тунберг
Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. Об этом 16 октября сообщило издание РБК.
Известия 20:56
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец 12:53
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество
Из Академгородка в центр Новосибирска намерены проложить новую дорогу
Среди крупных транспортных проектов планируется строительство третьей дороги из Академгородка в центр Новосибирска.
РБК Новосибирск 13:23
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Футбол
Игрок сборной Украины Яремчук нагло высказался о России
Яремчук заявил, что теперь сборная Украины будет улучшать свои качества и много работать.
Российский Диалог 12:16
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Происшествия
В Якутии напавший с лопатой на полицейского депутат лишен мандата
В Верхневилюйском районе досрочно прекращены полномочия депутата, который напал с лопатой на сотрудника полиции.
Якутия Daily 20:44
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Политика
Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Коммерсантъ 16:05
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru вчера в 03:56
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Единоборства
Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом
Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.
Спорт-Экспресс 16:53
Армия и оружие
В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 13 октября в 20:55
Шоу-бизнес
Брежнева пытается заинтересовать Меладзе постельным фото
WomanHit.ru 16:30
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия 19:26
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36