Футбол

Матч ТВМатч ТВМинистр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже. Встреча отборочного раунда Евро-2020 прошла в понедельник в Париже.
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Министр спорта Франции призвала УЕФА наказать турецких футболистов

Sport.ru05:30

Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции

Pravda.Ru05:26

Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты

Sport24.ruвчера в 23:45

Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции

Чемпионат04:01

Министр спорта Франции требует от УЕФА расследовать поведение турецких игроков

Спорт-Экспресс02:50

Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

Матч ТВ03:27

Турецкие футболисты снова показали воинский жест - УЕФА может наказать федерацию

Евро-футбол.рувчера в 17:03
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Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

РБК 05:57
Технологии

Домашние аккумуляторные батареи Tesla Powerwall придут в Японию

Компания Tesla начнет установку своих бытовых аккумуляторных батарей Powerwall в Японии следующей весной.
iXBT.com 05:32
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Общество

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

С 1 января 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 23 позиции.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM 02:15
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Общество

Бюст Путина убрали с Ольхона в знак протеста

Тайга.инфо вчера в 23:06
Армия и оружие

Российские тяжелые БЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам

Зарегистрированные БЛА получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Военное обозрение 05:50
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Общество

К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты

К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:04
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Авто

УАЗ поднял цены на все свои модели

Профиль вчера в 16:34
Происшествия

Гравюру Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

Сусанин 03:55
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