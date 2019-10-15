Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции по футболу должна быть наказана за воинское приветствие игроков во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 (1:1) и попросила УЕФА начать расследование.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Происшествия В Самаре на территории школы умер 13-летний мальчик В Промышленном районе Самары произошло ЧП. В понедельник, 14 октября, на территории школы умер 13-летний мальчик.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.

Общество В Рязанской области вместо НТВ показали порно В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.

Политика Королева Великобритании исключила перенос Brexit Во время своей тронной речи королева Британии Елизавета II заявила, что правительство намерено создать с Евросоюзом новые партнерские отношения, которые основаны на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества.

Шоу-бизнес Дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии Любовь Успенская, обеспокоенная самочувствием дочери после случившейся в 2018 году дорожной аварии, рассказала, что Татьяне потребуется еще одна операция.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.

Происшествия В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.

Политика Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Космос Холодная планета у холодной звезды Планета LHS 3844b открыта специализированным космическим телескопом TESS, имеет размер в 1,3 раза больший, чем земной и расположена в 48,6 световых годах от нас.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Происшествия Студент керченского университета подрался с преподавателем Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Общество Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Политика Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.