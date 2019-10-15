Футбол

Матч ТВМатч ТВМинистр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже. Встреча отборочного раунда Евро-2020 прошла в понедельник в Париже.
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Роксана Марасиняню
Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31

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