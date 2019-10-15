Футбол
News.ruМинистр спорта Франции требует от УЕФА наказать турецких футболистов
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции по футболу должна быть наказана за воинское приветствие игроков во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 (1:1) и попросила УЕФА начать расследование.
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Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31
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Турецкие футболисты вновь показали воинское приветствие. Их поддержали фанаты
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