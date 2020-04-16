Коронавирус
Бомбардир.руМинистр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»
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Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая
Чемпионатвчера в 18:28
Министр спорта Италии: «Надеемся утвердить 4 мая как дату возобновления тренировок»
Sports.ruвчера в 16:42
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Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно
В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок.
Новый День вчера в 10:30
Общество
В Бурятии коронавирусом заразились 9 строителей военного медцентра
Носителями вируса стали строители многофункционального медицинского центра, возводимого в Сосновом бору Минобороны России, сообщает "Байкал24" со ссылкой на республиканский Минздрав.
Наш Север 04:30
Общество
Аршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым
Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире телеканала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить коммунальные платежи.
Lenta.ru 04:44
Футбол
Аршавин: рад, что Петербург в 2021 году станет футбольной столицей Европы
Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, продолжает свои занятия в магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.
РИА Новости 03:00
Общество
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Здоровье
На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек
По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5%
Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, по которой население сможет взять кредит на жилье под 6,5% годовых.
Forbes вчера в 10:42
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Здоровье
Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше
По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
Общество
В Ростовской области выявили 23 новых случая коронавируса
В Ростовской области COVID-19 заразилось еще 23 человека. Об этом сообщил на брифинге губернатор Василий Голубев.
161.ru 03:45
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге
Аналитики «АльфаСтрахования» назвала автомобильные марки, которые чаще всего угонялись в Санкт-Петербурге в прошлом году.
SpeedMe 14 апреля в 07:02
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь вчера в 03:35
Кино
Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются
Дождь вчера в 09:45
Политика
Госдума упростила получение российского гражданства
Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства.
Lenta.ru 04:30
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14