Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руМинистр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»

Надеемся, что 4 мая все команды вернутся к тренировкам.
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«Брешия» пригрозила не выходить на поле в случае возобновления сезона

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В Италии рассчитывают разрешить тренировки футболистам с 4 мая

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Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая

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В Италии по-прежнему рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая

Soccer.ruвчера в 16:58

Министр спорта Италии: «Надеемся утвердить 4 мая как дату возобновления тренировок»

Sports.ruвчера в 16:42

Итальянские клубы могут вернуться к тренировкам 4 мая

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Итальянские клубы могут вернуться к тренировкам 4 мая

Sport.ruвчера в 19:44
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Экономика

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Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

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МЧС посоветовало не носить маски на улице

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Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, продолжает свои занятия в магистерской программе УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту.
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Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
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По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5%

Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, по которой население сможет взять кредит на жилье под 6,5% годовых.
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

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Газета.Ru вчера в 07:15
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В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
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Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

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В Ростовской области выявили 23 новых случая коронавируса

В Ростовской области COVID-19 заразилось еще 23 человека. Об этом сообщил на брифинге губернатор Василий Голубев.
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Названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге

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В Кузбассе коронавирус выявили у скончавшегося пациента

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«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

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Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются

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Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства.
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СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

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