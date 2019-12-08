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Газета.RuМинистр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным
Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, из-за бойкотов страдают футболисты и их любимые клубы.
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Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Общество
ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников
Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
Футбол
Карпин высказался о незабитом пенальти в ворота «Спартака»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о незабитом пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Общество
Умер американский рэпер Juice Wrld
В Чикаго умер рэпер Джаред Хиггинс, известный по псевдониму Juice Wrld. Второго декабря музыканту исполнился 21 год.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде
Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
Армия и оружие
Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Кино
Marvel показала первые кадры из «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат»
Здоровье
Медики рассказали, как избежать раннего климакса
Стоит отметить, что средний возраст наступления менопаузы (климакса) – 49-51 год.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Общество
Россиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Политика