Организация бойкотов - неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.

с чего всё началось

Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, из-за бойкотов страдают футболисты и их любимые клубы.

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