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Газета.RuМинистр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным
Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, из-за бойкотов страдают футболисты и их любимые клубы.
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Организация бойкотов - неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.РИА Новости05:25
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