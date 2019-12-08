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Газета.RuМинистр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным
Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, из-за бойкотов страдают футболисты и их любимые клубы.
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Сын Валерии прооперирован после ДТП
Игры
Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Здоровье
Врач назвал три правила «подготовки к старости»
Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости.
Общество
Москвичам пообещали осеннюю погоду в начале недели
Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Шоу-бизнес
Путин и Медведев поздравили Алису Фрейндлих с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Футбол
Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в примере
Месси вышел в лидеры лиги по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого в активе 34 хет-трика.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
Роспотребнадзор назвал дневную норму калорий для пожилых людей
Роспотребнадзор назвал продукты и дневную норму калорий для людей старшего возраста для поддержания здорового образа жизни.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.
Общество
В Нью-Йорке украли табличку с признанием Аскер-заде в любви Костину
В Нью-Йорке украли табличку с трогательным признанием Аскер-заде в любви Андрею Костину, стоящую 25 тыс. долларов.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Здоровье
Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
По словам врача, хотя хурма разных сортов и является во многих отношениях полезным фруктом, ее нужно очень осторожно употреблять в своем рационе людям имеющим определнные заболевания.
Общество
Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.