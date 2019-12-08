Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, из-за бойкотов страдают футболисты и их любимые клубы.

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