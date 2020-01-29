Общество
Российская газетаМинистр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. С таким предложением выступил новый министр связи Максут Шадаев.
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с чего всё началось
О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.Ведомостивчера в 16:10
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