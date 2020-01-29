Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинистр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. С таким предложением выступил новый министр связи Максут Шадаев.
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Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
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