Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинистр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. С таким предложением выступил новый министр связи Максут Шадаев.
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с чего всё началось

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
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СМИ узнали об идее министра связи дать силовикам доступ к данным россиян

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Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

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Новый министр связи Максут Шадаев предлагают упростить силовикам доступ к данным россиян

Эхо Москвы00:02
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Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
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Znak.com 27 января в 18:10
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РИА Новости вчера в 11:41
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Историка Олега Соколова признали вменяемым

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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

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РБК вчера в 08:41
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

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Вести.Ru 27 января в 09:00
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На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

Газета.Ru вчера в 07:55
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В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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РБК вчера в 15:30
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Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Наука

Новый коронавирус научились выращивать в Австралии

Австралийский научный институт смог вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
РЕН ТВ вчера в 19:30
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС.
Российская газета вчера в 13:41
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Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
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Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
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«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

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Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
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Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

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Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
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