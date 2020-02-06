Происшествия
Российская газетаМинистр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях подтвердил задержание министра. Он отказался что-либо комментировать по факту обвинений до решения суда. Для продолжения реализации начатых проектов губернатор принял решение об увольнении задержанного министра.
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Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
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В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
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Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Происшествия
На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери
Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
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Дочь Успенской тайно покинула Россию
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Французский авианосец подошёл к Сирии на расстояние удара
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Политика
В Раде за день произошло две потасовки
В Верховной раде Украины за один четверг произошло две потасовки.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Месси на тренировке повздорил с тер Стегеном
Ранее в конце января Месси ругался с защитником Жераром Пике.
Гаджеты
Эксперты показали извлечение данных с изолированного ПК через изменение яркости экрана
Wi-Fi Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Специалисты из израильского Университета имени Бен-Гуриона представили новый метод извлечения данных с машин, физически изолированных от любых сетей и потенциально опасной периферии.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
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В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Авто
Mazda разработала шестицилиндровый мотор и новый «автомат»
Весной прошлого года марка Mazda поделилась информацией, что на подходе новая бензиновая «шестерка» семейства Skyactiv-X и, кроме того, в разработке находится и рядный дизельный мотор с наддувом.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Футбол
«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Наука
Мужчины эволюционно приспособились к дракам
Авторы новой работы высказали предположение, что если мужчины в боях склонны делать удары руками, то в ходе эволюции у них должны были сформироваться более сильные мышцы, связанные с этим действием.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.