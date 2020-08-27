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ИА Крыминформ
ИА Крыминформ

Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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Pravda.Ru

Сергей Аксёнов: трудоустроим всех

Pravda.Ruвчера в 09:53
МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 24вчера в 10:18
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известиявчера в 09:56
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 24вчера в 09:26
Аргументы и Факты

Министр транспорта оценил качество автодороги «Таврида»

Аргументы и Фактывчера в 10:39
Ведомости

В Крыму открыли трассу «Таврида»

Ведомостивчера в 08:40
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформвчера в 09:16

Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР

Как сообщает газета Global Times, представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Ли Хуаминь сообщил о выдворении американского ракетного эсминца Mustin из территориальных код КНР.
Московский Комсомолец19:02
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«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и эпизода с Малкомом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Вильмара Барриоса и эпизода с падением Малкома.
Чемпионатвчера в 14:05
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Группа «Газпромбанк Лизинг» начнет предоставлять бизнесу коммерческую технику с пробегом

"Газпромбанк Автолизинг" (входит в группу компаний "Газпромбанк Лизинг") начнет предоставлять бизнесу в финансовую аренду грузовые автомобили и автобусы с пробегом, сообщается в пресс-релизе компании.
ТАССвчера в 13:42

В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию после инцидента в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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