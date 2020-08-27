Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»
Смотрите также
Митя Фомин купил квартиру в Крыму за 8 миллионов рублей
«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и эпизода с Малкомом
На поддержку легкой промышленности России выделят 1 млрд рублей
Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну
Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Крыма
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
Подробнее о событии
Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку
ИА Крыминформвчера в 09:16