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ИА Крыминформ
ИА Крыминформ

Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 2410:18
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформ09:16
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известия09:56
Новый Севастополь

Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида»

Новый Севастополь09:47
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 2409:26
Pravda.Ru

Сергей Аксёнов: трудоустроим всех

Pravda.Ru09:53
Аргументы и Факты

Аксенов дал обещание трудоустроить всех строителей трассы «Таврида»

Аргументы и Факты11:15

Американские кинокритики отказались рецензировать «Новых мутантов»

Кинокритик А.В. Доуд из издания The A. V. Club опубликовал статью, в котором объяснил решение своего коллектива не рецензировать фильм, сославшись на мнение экспертов, которые подтверждают, что кинотеатры остаются одним из наиболее опасных мест во время пандемии.
Российская газета06:15
1

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфорос09:26
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
3

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости14:37
1

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБК13:48
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НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом

Ранее отложить сегодняшние поединки плей-офф потребовал один из руководителей объединения «Альянс хоккейного многообразия», занимающегося борьбой с расизмом в НХЛ, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
РБК спорт14:45