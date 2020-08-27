Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ»

Обвиненные в США в шпионаже отставной спецназовец Питер Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, но всё это время оставался на свободе.