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ИА Крыминформ
ИА Крыминформ

Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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Аргументы и Факты

Министр транспорта оценил качество автодороги «Таврида»

Аргументы и Фактывчера в 10:39
Pravda.Ru

Сергей Аксёнов: трудоустроим всех

Pravda.Ruвчера в 09:53
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известиявчера в 09:56
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 24вчера в 09:26
МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 24вчера в 10:18
Говорит Москва

В Крыму состоялось официальное открытие трасы «Таврида»

Говорит Москвавчера в 08:41
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформвчера в 09:16

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайнвчера в 14:47

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Минздрав уже выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования препарата.
Известия18:24
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Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новостивчера в 13:48
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«Новатэк» пересмотрит дивидендную политику не позднее решения по годовым выплатам

"Новатэк" не отказался от планов пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, сделает это не позднее решения вопроса о выплате годовых дивидендов, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
ПРАЙМвчера в 11:12
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