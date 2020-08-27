Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»
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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку
ИА Крыминформвчера в 09:16