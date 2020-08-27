Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).