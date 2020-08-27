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ИА Крыминформ
ИА Крыминформ

Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 2410:18
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформ09:16
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известия09:56
Новый Севастополь

Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида»

Новый Севастополь09:47
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 2409:26
Pravda.Ru

Сергей Аксёнов: трудоустроим всех

Pravda.Ru09:53
Аргументы и Факты

Аксенов дал обещание трудоустроить всех строителей трассы «Таврида»

Аргументы и Факты11:15

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
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Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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«Игра на выживание»: Актёр из Владивостока поборолся за 1 миллион евро

Популярный актёр из Владивостока Михаил Кремер сыграл одну из главных ролей в приключенческом триллере «Игра на выживание», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТНТ.По сюжету 16 участников со всех уголков России борются за гигантский денежный приз — 1 миллион евро.
Владивосток-Новости02:55

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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Walmart обсуждала с Microsoft партнерство для покупки операций TikTok

Walmart, крупнейшая в США компания розничной торговли, вела переговоры с Microsoft об объединении усилий для покупки американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd.
Интерфакс13:30