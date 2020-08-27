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ИА Крыминформ
ИА Крыминформ

Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы "Тавриды". Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.В источнике
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МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 24вчера в 10:18
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 24вчера в 09:26
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известиявчера в 09:56
Новый Севастополь

Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида»

Новый Севастопольвчера в 09:47
Аргументы и Факты

Аксенов дал обещание трудоустроить всех строителей трассы «Таврида»

Аргументы и Фактывчера в 11:15
Pravda.Ru

Сергей Аксёнов: трудоустроим всех

Pravda.Ruвчера в 09:53
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформвчера в 09:16

«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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