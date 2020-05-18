Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.

Политика США отправят в Россию аппараты ИВЛ США отправят в России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости. 267

Общество В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 1

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 117

Происшествия Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт". 1

Происшествия Mercedes протаранил «ГАЗель» в Петербурге На улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2 водитель, управляя автомобилем Mercedes С180, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗель».

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 7

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 193

Политика МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии. 2

Общество В России изменен порядок выплаты накопительной части пенсии Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в России более 98 процентов граждан, выходящие на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно. 3,7K

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Общество Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми Меры, которые принимает правительство, направлены на поддержку семей с детьми, те, у кого есть двое несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать более чем на 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы "Познер" на "Первом канале". 27

Шоу-бизнес Меган Фокс заметили с известным рэпером Некоторые издания сообщают, что супруг Меган Брайан Остин Грин так же перестал носить обручальное кольцо. 1

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в формате онлайн началась с ответа на вопрос, когда завершится режим самоизоляции и повышенной готовности. 7

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 272

Энергетика Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes. 82

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 4

Общество 522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека.

Здоровье Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом. 2

Здоровье Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку. 59