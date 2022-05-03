Будьте в Плюсе

Министр туризма Кубы Гранде: Россия имеет большое значение для кубинского туризма

Кубинские власти продолжат делать ставку на российский туризм, несмотря на сложности с авиаперелетами и финансами.
Телеканал 360°
По данным Национального бюро статистики и информации (ONEI), в 2021 году наибольшее число туристов на Кубу прилетело из России (146 155) и Канады (68 944).
РИА Новости
Первый вице-президент Центрального банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщила, что в настоящее время ведутся работы по запуску на острове работы российских карт "Мир".
РИА Новости
Третьи по численности — кубинцы, проживающие за границей (52 804).
РИА Новости

Подробнее о событии

Правительство Кубы будет и дальше делать ставку на российских туристов
Inc-news.ru21:44
Министр туризма Кубы Гранде: Россия имеет большое значение для кубинского туризма
Телеканал 360°21:24
Министр туризма Гранде: Куба продолжит делать ставку на российский туризм
РИА Новости21:22
Показать все источники

Интересное

Концерты Брежневой, Лорак и Меладзе отменили в Турции

Концерты украинских артистов, включая Веру Брежневу, Ани Лорак и Валерия Меладзе отменили в Турции.
News.ru21:09

Журналист Nicola Porro Каммиллери рассказал о «большой дубинке» США для России и Европы

США хотят достичь глубокой пропасти между Евросоюзом и Россией, рассказал итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери (Rino Cammilleri) в своей статье для Nicola Porro.
Lenta.ru20:09

Бывший боевик «Айдара» рассказал об убивавшем раненых ополченцев в 2014 году докторе

Доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев.
Lenta.ru20:27

Посол в Анголе Тараров: Запад с помощью угроз требует от Африки осудить Россию

Посол подчеркнул, что в своих требованиях Запад порой доходит до угроз и шантажа, что аморально.
РИА Новости20:36

ВС России уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине

Российские вооружённые силы в течение суток уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине.
RT на русскомвчера в 12:44

Жители Белгорода сообщили о громком хлопке, похожем на звук взрыва средней силы

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, услышали очевидцы в Белгороде, его было слышно в центре города.
Lenta.ru18:16

Псаки заявила, что все страны должны понять невозможность победы в ядерной войне

Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения.
РИА Новостивчера в 16:18

Первый канал показал отрывок из шоу «Сегодня вечером» с новым ведущим Цискаридзе

Первый канал анонсировал телепередачу «Сегодня вечером» и показал кадры с новым ведущим — артистом балета Николаем Цискаридзе.
Слово и Деловчера в 07:33

Рогозин публично раскритиковал сценический образ Филиппа Киркорова

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", публично высмеял сценический образ известного российского музыкального исполнителя Филиппа Киркорова.
ИА SM-Newsвчера в 06:41

Guardian: украинские беженцы могут подать коллективный иск против главы МВД Великобритании

Британские общественные организации готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства Прити Пател от лица сотен украинских беженцев.
ТАСС17:44