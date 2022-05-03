Телеканал 360°Министр туризма Кубы Гранде: Россия имеет большое значение для кубинского туризмаКубинские власти продолжат делать ставку на российский туризм, несмотря на сложности с авиаперелетами и финансами.Телеканал 360°По данным Национального бюро статистики и информации (ONEI), в 2021 году наибольшее число туристов на Кубу прилетело из России (146 155) и Канады (68 944).РИА НовостиПервый вице-президент Центрального банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщила, что в настоящее время ведутся работы по запуску на острове работы российских карт "Мир".РИА НовостиТретьи по численности — кубинцы, проживающие за границей (52 804).РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПравительство Кубы будет и дальше делать ставку на российских туристовInc-news.ru21:44Министр туризма Кубы Гранде: Россия имеет большое значение для кубинского туризмаТелеканал 360°21:24Министр туризма Гранде: Куба продолжит делать ставку на российский туризмРИА Новости21:22Показать все источникиОценитьПоделиться