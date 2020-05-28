Общество
ИзвестияМинистр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер». Извинения она принесла на своей странице в Facebook 28 мая.
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с чего всё началось
Негативные комментарии со стороны жителей Бурятии в соцсетях «посыпались» на Екатерину Кочетову после публикации 28 мая телеканалом «Ариг Ус» материала о заседании комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам.Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 06:47
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Министр экономики Бурятии извинилась в соцсетях за неосторожную фразу
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