Общество

ИзвестияИзвестияМинистр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер». Извинения она принесла на своей странице в Facebook 28 мая.
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с чего всё началось
Негативные комментарии со стороны жителей Бурятии в соцсетях «посыпались» на Екатерину Кочетову после публикации 28 мая телеканалом «Ариг Ус
» материала о заседании комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам.
Аргументы и Факты - Бурятиявчера в 06:47

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Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»

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Алексей Навальный высмеял министра из Бурятии за фразу «с голоду никто не умер»

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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
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Экономика

ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах

В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.
Российская газета 05:45
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Экономика

Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли

Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства.
РБК 06:32
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Интернет

Это приложение для Android лучше сразу удалить. Более 100 миллионов пользователей в опасности

Как стало известно, приложения китайского разработчика были помечены как «шпионские» исследовательской группой VPNpro, которая подозревает, что под угрозой оказались устройства более 100 миллионов пользователей Android.
iXBT.com 04:06
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
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Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
MySLO.ru 04:15
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Политика

МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
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Музыка

Леди Гага и Blackpink спели об открытости к любви

Лирические героини композиции в треке поют, что они "жестки снаружи", но при этом открыты для любви и привязанности, если им дать немного времени и если их партнёр не будет настаивать, чтобы они полностью изменились.О том, что Гага записала песню с Blackpink, стало известно в апреле этого года, когда артистка обнародовала трек-лист своего грядущего альбома.
ИА InterMedia вчера в 12:39
Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

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Общество

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

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Плюс один +1 06:05
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Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Общество

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RT на русском 04:38
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Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
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Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
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Футбол

«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 39-летием

С днем рождения экс-полузащитника поздравил футбольный клуб.
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Политика

Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
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Общество

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
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В Миннеаполисе участники протестов подожгли отделение полиции

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 13:05 — REGNUM Одно из отделений полиции в американском городе Миннеаполисе сгорело в результате беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров

Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
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В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости

"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57
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Общество

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня

Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ вчера в 14:38
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Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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