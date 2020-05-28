с чего всё началось

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер». Извинения она принесла на своей странице в Facebook 28 мая.

Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»

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Интернет Это приложение для Android лучше сразу удалить. Более 100 миллионов пользователей в опасности Как стало известно, приложения китайского разработчика были помечены как «шпионские» исследовательской группой VPNpro, которая подозревает, что под угрозой оказались устройства более 100 миллионов пользователей Android.

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Музыка Леди Гага и Blackpink спели об открытости к любви Лирические героини композиции в треке поют, что они "жестки снаружи", но при этом открыты для любви и привязанности, если им дать немного времени и если их партнёр не будет настаивать, чтобы они полностью изменились.О том, что Гага записала песню с Blackpink, стало известно в апреле этого года, когда артистка обнародовала трек-лист своего грядущего альбома.

Общество Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 15

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Шоу-бизнес В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.

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Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 109

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Общество В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости "Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ. 1

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