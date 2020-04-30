Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

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