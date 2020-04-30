Общество
ВедомостиМинистр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Наука
Биологи нашли животных, которым нравится дышать углекислым газом
Американские биологи обнаружили, что "бессмертные" голые землекопы не только могут долгое время жить без кислорода, более того: им необходим высокий уровень СО2 в воздухе.
ТАСС Наука 12:11
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru вчера в 13:51
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews вчера в 14:00
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Технологии
Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке
Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.
Astera 13:32
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель
Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трёх недель.
News.ru 15:54
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути
Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Здоровье
В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 14:27
Музыка
«Евровидение 2020» в онлайн-формате покажут на Первом канале
16 мая в 22 часа Первый канал представит музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами — в день, когда должен был состояться финал конкурса песни «Евровидение 2020» в Роттердаме (из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс в этом году было решено не проводить).
7Дней.ру 13:30
Общество
Власти Москвы могут развернуть временные госпитали на ВДНХ
Власти Москвы подыскивают площади для временных коронавирусных стационаров.
Вечерняя Москва 13:45
Общество
В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
Общество
Собянин посоветовал носить в метро маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пассажирам метрополитена использовать защитные маски и перчатки на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 13:39
Политика
В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер.
News.ru 05:23
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03