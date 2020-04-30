Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Здоровье В США объявили об эффективности Ремдесивира от коронавируса В США объявили об эффективности Ремдесивира от коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.

Авто На продажу выставили самый дорогой Lexus в России Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног. 23

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 12

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 149

Космос Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа. 2

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 47

Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 398

Политика Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы В Америке ряд штатов уже подали иски в отношении Китая, обвиняя его в распространении заболевания.

Армия и оружие Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок Новые правила устанавливают, что генералы, полковники, а также адмиралы и капитаны I ранга больше не имеют права носить каракулевые шапки с козырьком. 268

Общество В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 27

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 31

Футбол Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что игрок 4-й раз сдал положительный тест на коронавирус Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опровергла информацию о том, что футболист в четвертый раз за шесть недель сдал положительный тест на коронавирус.

Политика В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. 2,7K

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 577

Спорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Политика Испанские фермеры попросили Россию о помощи Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. 38

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 263