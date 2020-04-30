Общество

ВедомостиВедомостиМинистр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Губернатор Валерий Радаев уволил главу аппарата Олесю Горячеву

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«Горячева штучки». Закупка «Аптечным складом» лекарства от пневмонии тоже требует проверки

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Руководитель аппарата губернатора уходит из саратовского правительства

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На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
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Общество

Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом

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Здоровье

В Ростовской области может быть расширен список работающих организаций

Отдельно Евгений Ковалев рассказал о той работе, которая даст возможность расширить список организаций региона, имеющих разрешение осуществлять трудовую деятельность.
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«Барселона» не продаст Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро

«Барселона» не продаст полузащитника Филиппе Коутинью меньше, чем за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
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Общество

Законы, которые вступают в силу с 1 мая

В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
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Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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Общество

Собянин порекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекомендует пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки.
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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

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Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:31
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Армия и оружие

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«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
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Технологии

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Общество

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Общество

С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Российская газета 12:00
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Киберспорт

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Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

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Экономика

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Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
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Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей

В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

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В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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