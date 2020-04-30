Общество
ВедомостиМинистр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
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Германия и Франция совместно создают новый танк
Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
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Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Общество
На предприятиях Роскосмоса коронавирусом заболело 148 человек
На предприятиях ракетно-космической отрасли России за период эпидемии коронавирусом заболело 148 человек, сообщил в своем Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Деловое.ТВ 02:14
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Бесплатный доступ к GeForce NOW продлён до конца мая
Бесплатный доступ к игровому облачному сервису GFN.ru был продлён на месяц.
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Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
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«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru вчера в 15:15
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Технологии
Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
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Космос
Ученые выяснили, что Солнце — необычно спокойная звезда
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Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса
Astera вчера в 18:17
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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Футбол
«ПСЖ» признан чемпионом Франции
Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
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«Hubble» запечатлел гибель кометы
Снимки обреченной кометы C/2019 Y4 (ATLAS), полученные космическим телескопом «Hubble» 20 и 23 апреля 2020 года, дают самое четкое представление о гибели объекта, в ходе которой твердое ледяное ядро разлетелось аж на 30 идентифицированных фрагментов размером в несколько метров.
Ин-спейс.ру 28 апреля в 13:00
Футбол
«Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью
"Челси" попросил футболистов, находящихся за границей, вернуться в Великобританию к воскресенью.
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Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сезон в ФНЛ, где выступает «Текстильщик», завершен досрочно
На собрании Футбольной национальной лиги, которое прошло в формате видеоконференции, большинством голосов было принято решение завершить текущий сезон досрочно.
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Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко
Певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в инстаграме после травли его жены Регины Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии.
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Режиссер «Истории игрушек 4» займется приквелом «Трансформеров»
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На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
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Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16