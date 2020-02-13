Политика

REGNUMREGNUMМинистр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз. Граппергаус сообщил парламенту, что поручил Аудиторской Службе центральных органов власти ещё раз проверить все доклады, вызвавшие нарекания информаторов.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters
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Коммерсантъ03:33

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Нидерланды отказались судить подозреваемых в крушении MH17 в России

Дождь06:36

Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели «Боинга»

Эхо Москвы06:00

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

RT на русском05:16

Нидерланды отказались от российского предложения судить подозреваемых в крушении МН17 в РФ

ТАСС04:57

Гаага заявила о предложении Москвы судить россиян по делу MH17 в России

РБК03:09

Подозреваемых в уничтожении Boeing над Донбассом предложили судить в России

URA.Ru01:40

Стрелков отреагировал на идею России самостоятельно судить подозреваемых по MH17

Lenta.ru06:22
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Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 09:04
Происшествия

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Известия 06:05
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru вчера в 02:13
Общество

Газпром приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса

О временной остановке компанией «Газпром» переговоров с Китаем по вопросу новых поставок газа заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
iReactor 06:20
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском 07:35
Кино

Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате

News.ru 09:44
Политика

Госдума одобрила президентские поправки в УК

Фото: duma.gov.ru Госдума одобрила в первом чтении пакет поправок в Уголовный кодекс и КоАП РФ, касающихся предпринимательского сообщества (тексты здесь и здесь).
Legal.Report 06:46
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Происшествия

На станции «Щукинская» московского метро произошло задымление

Сильное задымление возникло на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии после заклинивания тормозных колодок у поезда, пассажиров высадили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:29
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти

Минздрав Японии проинформировал СМИ о положительных результатах анализов на коронавирус нового типа у еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в порту Йокогама на карантин.
iReactor 11 февраля в 20:26
Культура

В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
ТАСС вчера в 15:33
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online вчера в 06:51
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru 04:59
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News 08:31
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Технологии

Российские продуктовые магазины вводят оплату мимо кассы

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» тестирует оплату покупок через мобильное приложение без использования касс, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.
Ведомости 05:40
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Lenta.ru 07:32
Футбол

Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион.
Спорт-Экспресс 08:40
Футбол

Федун поддержал реформу Кубка России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
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Автоспорт

«Макларен» представил болид на сезон-2020

«Макларен» показал гоночную машину на сезон-2020. Новый болид получил название MCL35.
Sports.ru 08:37
Биатлон

Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
РБК 09:46
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