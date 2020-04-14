Общество
ВедомостиМинистр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии
Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. 13 апреля фонд «Русь сидящая» обратился к спецдокладчикам ООН с просьбой призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и насилия со стороны сотрудников ФСИН.
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с чего всё началось
Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.Российская газета10:09
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Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани
Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Игры
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
RuNews24.ru 09:43
Общество
Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции
Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
Технологии
«Карту жителя Нижегородской области» удалили из Google Play
Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
Newsroom24 10:25
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Российская газета 06:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Армия и оружие
В Черном море заметили американский эсминец
В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Футбол
«Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане
Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.
REGNUM 03:10
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42