Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.

с чего всё началось

Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. 13 апреля фонд «Русь сидящая» обратился к спецдокладчикам ООН с просьбой призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и насилия со стороны сотрудников ФСИН.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 312

Общество Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве. 17

Общество Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.

Общество Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. 2K

Происшествия Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона. 27

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 49

Политика Более 70 российских школьников застряли в США В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. 280

Общество Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. 2,1K

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 17

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 342

Энергетика Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. 39

Происшествия В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона. 54

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 59

Общество Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. 13

Армия и оружие В Черном море заметили американский эсминец В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной. 269

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо. 17

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 23

Футбол «Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.