Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.

с чего всё началось

Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко заявил в интервью «Российской газете». Он пояснил, что четыре года назад у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника.

Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

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