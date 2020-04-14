Общество
РБКМинистр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко заявил в интервью «Российской газете». Он пояснил, что четыре года назад у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника.
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с чего всё началось
Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Константин Чуйченко.Российская газета10:09
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Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед российскими военными в Сирии
Официальный твиттер-аккаунт международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, порадовал своих подписчиков демонстрацией видеоролика с полетом самолета F-35A Lightning II в небе Сирии.
Вечерний курьер 10:55
Политика
В США расследуют причастность Китая к появлению коронавируса
По словам сенатора, комитет планирует выяснить, почему США не были готовы к пандемии коронавируса, и почему все необходимые медицинские препараты и оборудование производятся за рубежом, также комитет проведет расследование работы ВОЗ в сложившейся ситуации и изучит, каким образом вирус появился в КНР.
URA.Ru 02:25
Политика
Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Технологии
Industries of Titan вышла в ранний доступ Epic Games Store
Студия Brace Yourself Games, известная по музыкальному рогалику Crypt of the Necrodancer, объявила, что её симулятор космической колонии Industries of Titan вышел в ранний доступ Epic Games Store.
Игромания.ру 12:54
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Политика
Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге
Отец главы муниципалитета Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, был послом Чехии в США, а также связан с американской консалтинговой компанией, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключение обоснования для демонтажа монумента, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:43
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Происшествия
В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС 13:14
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 12 апреля в 03:23
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Футбол
Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси
Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».
ProstoProSport 13:09
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Технологии
Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom
Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Здоровье
Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
Кино
Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 вчера в 05:11
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33