Общество

EastRussiaEastRussiaМинистр здравоохранения Амурской области ушла в отставку

Евгения Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области. Она уходит из правительства по собственному желанию.
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Уволилась министр здравоохранения Приамурья

RT на русском03:43

Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию

РИА Новости03:40

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Амурской области назначена Светлана Леонтьева

Амур.инфо03:06

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост

ГТРК Амур03:06

Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста

Амурская правда02:53

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост

АСН2402:51

Министр здравоохранения Приамурья уходит в отставку

ТАСС03:26
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
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Наука

Старение человека не связано с накоплением мутаций

Rusargument вчера в 11:50
Политика

Саакашвили неправильно прикрепил значок с украинским флагом

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага.
РИА Новости 07:32
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Путешествия

Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до пяти лет.
TatCenter 05:14
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Интернет

Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц

Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
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Политика

Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Слово и Дело вчера в 11:09
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
9
Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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Происшествия

Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева

Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
30
Общество

Шесть человек заболели коронавирусом на заводе в Ижевске

У шести сотрудников Ижевского механического завода 24 апреля подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 07:07
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Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
23
Политика

Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях

По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
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Происшествия

В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

Газета.Ru вчера в 22:23
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Культура

По местам съемок «Зулейхи» сделают туристический маршрут

Российская газета 07:30
Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
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Технологии

НАСА разработало прототип нового ИВЛ для лечения коронавируса

Искусственный вентилятор легких VITAL, разработанный инженерами НАСА, создан специально для лечения больных, у которых диагностирован COVID-19.
Русская Планета 05:28
Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Общество

Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии

ToDay News Ufa 02:10
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Экономика

Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу

Президент поручил распространить на крупные и средние предприятия из наиболее пострадавших в результате ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей меры поддержки, которые приняты к малому и среднему бизнесу.
Российская газета 04:44
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