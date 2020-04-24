Общество
EastRussiaМинистр здравоохранения Амурской области ушла в отставку
Евгения Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области. Она уходит из правительства по собственному желанию.
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Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Наука
Старение человека не связано с накоплением мутаций
Rusargument вчера в 11:50
Политика
Саакашвили неправильно прикрепил значок с украинским флагом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага.
РИА Новости 07:32
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до пяти лет.
TatCenter 05:14
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Политика
Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева
Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
Общество
Шесть человек заболели коронавирусом на заводе в Ижевске
У шести сотрудников Ижевского механического завода 24 апреля подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 07:07
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Политика
Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях
По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Происшествия
В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь
Газета.Ru вчера в 22:23
Культура
По местам съемок «Зулейхи» сделают туристический маршрут
Российская газета 07:30
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Технологии
НАСА разработало прототип нового ИВЛ для лечения коронавируса
Искусственный вентилятор легких VITAL, разработанный инженерами НАСА, создан специально для лечения больных, у которых диагностирован COVID-19.
Русская Планета 05:28
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии
ToDay News Ufa 02:10
Экономика
Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу
Президент поручил распространить на крупные и средние предприятия из наиболее пострадавших в результате ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей меры поддержки, которые приняты к малому и среднему бизнесу.
Российская газета 04:44