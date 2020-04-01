По данным пресс-службы администрации губернатора Астраханской области, после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе, глава министерства здравоохранения области Федор Орлов подал в отставку, передает ТАСС.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.

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Политика Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Общество В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Сандерс вышел из президентской гонки Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Космос «Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.

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Общество Треть компаний в РФ заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск Почти 30 процентов компаний в России заставили сотрудников взять отпуск за свой счет на период нерабочих дней, объявленных президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Общество В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.

Футбол Акинфеев помог согласовать снижение зарплат в ЦСКА Руководство столичного футбольного клуба ЦСКА договорилось с игроками о снижении зарплат на 50 процентов из-за пандемии коронавируса.