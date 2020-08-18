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RT на русском
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Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме протестующим заявил, что накануне возле здания ведомства собрались граждане, которым «не нужен был диалог». Письмо министра размещено на сайте белорусского Минздрава.В источнике
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Lenta.ru

Освистанный протестующими белорусский министр написал им открытое письмо

Lenta.ru08:29
RT на русском

Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим

RT на русском08:23
Российская газета

Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний

Российская газета07:18
Московский Комсомолец

Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим с письмом

Московский Комсомолец07:45
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

РИА Новости07:28
Эхо Москвы

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник написал открытое письмо протестующим

Эхо Москвы08:05
РБК

Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

РБК07:02
КП - Беларусь

Глава Минздрава: «В моргах больниц только умершие в медучреждениях. Неопознанных трупов там нет»

КП - Беларусь08:26

«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
РИА Новости12:09

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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