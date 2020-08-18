Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме протестующим заявил, что накануне возле здания ведомства собрались граждане, которым «не нужен был диалог». Письмо министра размещено на сайте белорусского Минздрава.В источнике
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