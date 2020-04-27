Коронавирус
РИА НовостиМинистр здравоохранения Испании не верит в возвращение футбола до лета
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что гражданам страны не нужно ожидать, что футбольные матчи возобновятся до лета. Футбольные соревнования в Испании приостановлены с 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Здоровье
Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты
Постановление о стимулирующих выплатах с 30 января по 30 июня подписал губернатор Андрей Травников.
Atas.info 01:58
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Общество
Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора
В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку.
Live24 вчера в 08:57
Здоровье
Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине
За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
Происшествия
Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью
По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
Политика
Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда 02:30
Здоровье
Число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 453
Количество случаев заражения коронавирусом на Ставрополье достигло 453 к 27 апреля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Аргументы и Факты - Ставрополь 02:21
Здоровье
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество
Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России
Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV.
Телеканал 360° 02:59
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Авто
Представили шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск.
ТАСС вчера в 20:57
Происшествия
Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским
В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный".
REGNUM 01:57
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом
Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Кино
27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда 02:57
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Происшествия
Прилетевшие из ОАЭ челябинцы помещены в обсерватор
Челябинск, 27 апреля 2020, 06:58 — REGNUM Прибывшие чартерным рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов жители Челябинской области помещены в обсерватор.
REGNUM вчера в 23:58
Политика
Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57