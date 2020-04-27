Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что гражданам страны не нужно ожидать, что футбольные матчи возобновятся до лета. Футбольные соревнования в Испании приостановлены с 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения Испании не верит в возвращение футбола до лета

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