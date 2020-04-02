Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинистр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Лицману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому. В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
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Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:04

Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

Интерфаксвчера в 19:55

СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:59

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Ведомостивчера в 20:04

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

ТАССвчера в 19:50

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РБКвчера в 19:33

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:24
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Футбол

Стоимость футболистов упадет на 28% из-за коронавируса

Манчестер, Великобритания, 1 апреля 2020, 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.
REGNUM вчера в 16:20
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 23:41
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Здоровье

Негосударственная медицина Иркутской области готова помочь в борьбе с распространением коронавируса

Иркутская область, НИА-Байкал — Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев сегодня, 1 апреля, провел встречу с представителями негосударственных медицинских организаций региона.
НИА-Байкал вчера в 03:18
Общество

Посетителей почты отделят друг от друга на расстояние 2 метра

В Саратове посетителей почтовых отделений заставят соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 02:24
Гаджеты

Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9

Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.
МИТ 31 марта в 10:00
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru вчера в 05:39
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости вчера в 05:51
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Энергетика

Китай намерен закупать нефть для своих резервов

Китай намерен закупить нефть для своих стратегических запасов после того, как цены на черное золото резко упали.
РЕН ТВ 02:57
Общество

Алтайские власти не планируют закрывать границы региона

Власти Алтайского края не рассматривают вариант о закрытии границ региона.
АМИТЕЛ 02:22
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости вчера в 01:10
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Яаков Лицман
Израильский политик
Израильский государственный, политический и религиозный деятель, министр здравоохранения Израиля с августа 2015 года. Возглавляет блок Яхадут ха-Тора в Кнессете, представляет партию Агудат Исраэль.
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