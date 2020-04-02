Коронавирус
ВедомостиМинистр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Лицману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому. В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
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Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Футбол
Стоимость футболистов упадет на 28% из-за коронавируса
Манчестер, Великобритания, 1 апреля 2020, 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Здоровье
Негосударственная медицина Иркутской области готова помочь в борьбе с распространением коронавируса
Иркутская область, НИА-Байкал — Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев сегодня, 1 апреля, провел встречу с представителями негосударственных медицинских организаций региона.
Общество
Посетителей почты отделят друг от друга на расстояние 2 метра
В Саратове посетителей почтовых отделений заставят соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9
Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Происшествия
В Перми от коронавируса умер второй человек
В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Шоу-бизнес
Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж
Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Общество
В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов
Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Энергетика
Китай намерен закупать нефть для своих резервов
Китай намерен закупить нефть для своих стратегических запасов после того, как цены на черное золото резко упали.
Общество
Алтайские власти не планируют закрывать границы региона
Власти Алтайского края не рассматривают вариант о закрытии границ региона.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии
В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.