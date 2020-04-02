Коронавирус
ВедомостиМинистр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Литцману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому. В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
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Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
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Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
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Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
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Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Общество
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Путин провёл дистанционное совещание с членами правительства
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Оно прошло дистанционно из Ново-Огарево.
Биатлон
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Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Культура
На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»
Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Общество
Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции
Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
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Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране
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Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Политика
Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.
Наука
Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Наука
В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток
Макрофаги помогут ученым приблизиться к созданию вакцины против коронавируса. В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом
Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
Политика
Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена
США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.