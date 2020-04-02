Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинистр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Литцману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому. В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
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Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Lenta.ru20:04

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РИА Новости19:24

СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

RT на русском19:59

Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

Интерфакс19:55

СМИ: министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

ТАСС19:50

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

РБК19:33

У министра здравоохранения Израиля подтвержден коронавирус

Московский Комсомолец20:01
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