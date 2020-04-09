Коронавирус

ТАССТАССМинистр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.
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Глава Минздрава Коми, где наблюдается вспышка Covid-19, подал в отставку

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Министр здравоохранения Коми подал в отставку

ТАСС08:09

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

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Глава Минздрава Коми подал в отставку

ИА БНК07:29

Министр здравоохранения Коми: Отставка не связана с эпидемией коронавируса в регионе

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Глава Минздрава республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку на фоне эпидемии

Эхо Москвы08:00

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку

7х705:39
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Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
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На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
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Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

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СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

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Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
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Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек

Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.
REGNUM 08:38
Общество

Режим самоизоляции в Самаре могут продлить

Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
SamRU.ru 07:39
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
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В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера

Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
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Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
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Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.
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Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
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«Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС

Компания CD Projekt Red в рамках финансового отчёта поделилась информацией об успехах The Witcher 3 В 2019 году The Witcher 3 Wild Hunt продавалась лучше, чем в 2018 (около 7 миллионов копий против 4 миллионов).
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Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
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Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
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Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
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Суд изменил меру пресечения дочери Николая Стремского

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Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ

Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.
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Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус

Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
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На 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар», утверждает в Twitter журналист Ману Лоньон, который работает во французском отделении издания Eurosport.
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