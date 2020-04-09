Коронавирус
ТАССМинистр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.Комиинформ06:37
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Здоровье
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Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
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Общество
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Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
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В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера
Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Общество
Губернатор Оренбургской области ужесточил режим самоизоляции
Режим самоизоляции в области действует с 4 апреля.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Игры
«Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС
Компания CD Projekt Red в рамках финансового отчёта поделилась информацией об успехах The Witcher 3 В 2019 году The Witcher 3 Wild Hunt продавалась лучше, чем в 2018 (около 7 миллионов копий против 4 миллионов).
Общество
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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Технологии
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Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
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Суд изменил меру пресечения дочери Николая Стремского
6 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты Елены Стремской об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.
Общество
Китайский город закрыли из-за коронавируса из РФ
Китайский город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрылся на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у китайских граждан, которые приехали из России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Baijiahao.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус
Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
Футбол
Источник: «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на нападающего «Янг Бойз»
На 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар», утверждает в Twitter журналист Ману Лоньон, который работает во французском отделении издания Eurosport.