Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.

с чего всё началось

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра. До этого работал в различных больницах Воркуты и Новгородской области, после – на административных должностях в Минздраве Республики Коми.

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