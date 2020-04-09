Коронавирус

VademecumVademecumМинистр здравоохранения Коми ушел в отставку

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра. До этого работал в различных больницах Воркуты и Новгородской области, после – на административных должностях в Минздраве Республики Коми.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.
Комиинформ06:37

Подробнее о событии

Глава Минздрава Коми, где наблюдается вспышка Covid-19, подал в отставку

АиФ Коми08:44

Министр здравоохранения республики Коми подал в отставку

Эхо Москвы09:32

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку

7х705:39

Коронавирус снова ославил Коми на всю Россию

КП - Сыктывкар09:55

Глава Минздрава Коми подал в отставку

ИА БНК07:29

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Комиинформ06:37

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

ТАСС08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти

В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Lenta.ru 10:44
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

Мишустин уточнил правила вывоза россиян из-за границы

Если гражданину России придется остаться за рубежом, то ему начнут выплачивать материальную помощь. На это выделено полмиллиарда рублей.
BFM.ru 14:19
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Агентство Телеграф 05:10
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Общество

Путин: реанимобили начнут поступать в регионы уже в апреле

Президент России Владимир Путин заявил, что реанимобили и машины скорой помощи начнут поступать в регионы в апреле, также закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:03
Футбол

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Спорт-Экспресс 09:20
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Здоровье

В Саратовской области увеличилось число заболевших коронавирусом

Накануне из больницы в Саратове был выписан ребенок болевший коронавирусом.
ГТРК Саратов 08:08
Технологии

Производитель блокаторов вирусов прекратил их выпуск «по этическим причинам»

Блокатор вирусов перестали производить. Разработчики заявили, что процесс остановлен «по этическим причинам».
Телеканал 360° 12:29
Космос

NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп

Pravda.Ru 14:50
Общество

Клименко посоветовал ресторатору Затуливетрову поехать в Коммунарку после ультиматума Смольному

Клименко предложил съездить Затуливетрову в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.
Мойка78 14:50
Авто

В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс 12:16
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное