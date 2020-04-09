Коронавирус
VademecumМинистр здравоохранения Коми ушел в отставку
Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра. До этого работал в различных больницах Воркуты и Новгородской области, после – на административных должностях в Минздраве Республики Коми.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.Комиинформ06:37
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