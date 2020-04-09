Коронавирус

VademecumVademecumМинистр здравоохранения Коми ушел в отставку

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра. До этого работал в различных больницах Воркуты и Новгородской области, после – на административных должностях в Минздраве Республики Коми.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.
Комиинформ06:37

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Глава Минздрава Коми подал в отставку

ИА БНК07:29

Министр здравоохранения республики Коми подал в отставку

Эхо Москвы09:32

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

ТАСС08:09

Коронавирус снова ославил Коми на всю Россию

КП - Сыктывкар09:55

Глава Минздрава Коми, где наблюдается вспышка Covid-19, подал в отставку

АиФ Коми08:44

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Комиинформ06:37

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку

7х705:39
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Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
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Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
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Доктор Комаровский дал рекомендации при обнаружении симптомов COVID-19

Если у человека наблюдаются температура, боль в горле, кашель, чихание и прочие простудные симптомы, необходимо сидеть дома и правильно лечиться.
Слово и Дело 03:38
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Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
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В Мурманской области расследуют массовое заражение коронавирусом

Житель города Апатиты Мурманской области, вернувшийся из туристической поездки на Кубу и не соблюдавший режим самоизоляции, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").
DP.RU 13:28
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
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Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Футбол

ЦСКА претендует на хавбека «Жилины»

Словацкий полузащитник Ян Бернат попал в сферу интересов московского ЦСКА. В настоящий момент футболист выступает за «Жилину».
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Общество

Стас Михайлов сообщил, что переболел пневмонией

Певец Стас Михайлов сообщил в Instagram, что переболел двусторонней пневмонией, отметив, что сделанные тесты на коронавирус были отрицательными.
РИА Новости 08:17
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Здоровье

54 человека уже болеют коронавирусом в Оренбуржье

Фото: Министерство здравоохранения РФ 54 случая новой коронавирусной инфекции уже зарегистрировано в Оренбургской области, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Новотроицк.рф 07:16
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке

Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.
REGNUM 12:40
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа.
Известия 12:55
Политика

Госдепартамент США призвал Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Что еще известно:6 апреля 2020-го Госдепартамент США внес созданное в России "Русское имперское движение" в список террористических организаций.
Snob.ru 12:45
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Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru 09:40
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Одно из отделений ярославской больницы №2 закрыли на карантин

Из-за коронавируса отделение пульмонологии больницы №2 в Ярославле закрыли на 14-дневный карантин.
АиФ-Верхняя Волга 09:22
Общество

В регионе временно отменили наказание водителей за одно из нарушений

Зелепукин рассказал, что за сутки в области было выявлено 9 нарушений по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Версия-Саратов 13:36
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
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В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс 12:16
Энергетика

Москва и Эр-Рияд договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по сделке на рынке нефти, призванной стабилизировать ситуацию.
Вечерняя Москва 13:17
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