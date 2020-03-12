Коронавирус
ЧемпионатМинистр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду
Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Кино
Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO
По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 в Европу
Вашингтон направил в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, которые будут участвовать в учениях, сообщили в Европейском командовании американских ВС. Соединенные Штаты начали перебрасывать свой военный контингент в Европу в конце января в рамках подготовки к Defender-Europe 20 - самым масштабным учениям США на этой территории за последние 25 лет.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Здоровье
В Польше вводят режим эпидемиологической угрозы
Режим эпидемиологической угрозы введут в Польше 12 марта, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Общество
В России выросло число больных коронавирусом
Еще восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России. Как сообщил оперативный штаб, все заболевшие — граждане России.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Армия и оружие
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Игры
Критики оценили Ori and the Will of the Wisps выше предыдущей части
Футбол
«Чего вы ждете?» Сеск Фабрегас — руководству чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ожидает, что чемпионат Франции будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Общество
В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19
Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
Футбол
«Минай», «Мариуполь» и киевское «Динамо» прошли в полуфинал Кубка Украины
В Кубке Украины состоялись матчи 1/4 финала. Киевское «Динамо» не без труда пробилось в следующий раунд.