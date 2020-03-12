Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатМинистр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду два дня не выходил из дома из-за коронавируса

РИА Новости11:29

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Чемпионат16:41

Министр здравоохранения Мадейры: «У Роналду и его семьи отсутствуют симптомы коронавируса»

Sports.ru16:10

Роналду и его семью проверили на коронавирус. Форвард продолжает оставаться на Мадейре

Матч ТВ16:34

Поклонники Роналду оплакивают его самоизоляцию на Мадейре из-за COVID-19

Ридус10:52

Жительница Мадейры: Роналду два дня не выходит из своей виллы

Радио Sputnik11:59

«Он – человек разумный, мог сам себя в карантин посадить»: жительница Мадейры о Роналду

Глас Народа11:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:15, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы

Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
REGNUM 15:49
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Пятый канал 12:11
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Финансы

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Кино

Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO

По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Live24 00:10
Армия и оружие

США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 в Европу

Вашингтон направил в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, которые будут участвовать в учениях, сообщили в Европейском командовании американских ВС. Соединенные Штаты начали перебрасывать свой военный контингент в Европу в конце января в рамках подготовки к Defender-Europe 20 - самым масштабным учениям США на этой территории за последние 25 лет.
Газета.Ru 10 марта в 05:26
Хоккей

Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
РИА Новости 16:32
Культура

Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
REGNUM вчера в 01:43
Здоровье

В Польше вводят режим эпидемиологической угрозы

Режим эпидемиологической угрозы введут в Польше 12 марта, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Парламентская газета 09:09
Общество

В России выросло число больных коронавирусом

Еще восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России. Как сообщил оперативный штаб, все заболевшие — граждане России.
Росбалт вчера в 13:02
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru 05:19
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Общество

В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Известия 13:52
Кино

Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

Культуромания 11:35
Армия и оружие

Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Российская газета вчера в 21:14
Кино

В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Piter.tv 02:33
Игры

Критики оценили Ori and the Will of the Wisps выше предыдущей части

3DNews 10 марта в 10:15
Футбол

«Чего вы ждете?» Сеск Фабрегас — руководству чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ожидает, что чемпионат Франции будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 16:50
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News 13:09
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Общество

В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
РИА Новости 14:47
Футбол

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Красная весна 14:03
Космос

«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс

Ведомости 07:46
Футбол

«Минай», «Мариуполь» и киевское «Динамо» прошли в полуфинал Кубка Украины

В Кубке Украины состоялись матчи 1/4 финала. Киевское «Динамо» не без труда пробилось в следующий раунд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мадейра
Регион в Португалии
Автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Мадейра входит в ЕС в качестве особой отдалённой территории. Архипелаг состоит из двух населённых островов, главного Мадейры и меньшего Порту-Санту, группы пустынных ненаселённых островов Ильяш-Дезерташ и других окружающих островков и скал. К автономному региону также относятся острова Селваженш, расположенные в 300 км южнее, ближе к Канарским островам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное