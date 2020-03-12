Коронавирус

Sport.ruSport.ruМинистр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. По словам Рамоша, у футболиста и членов его семьи нет симптомов коронавируса.
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Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Мадейра
Регион в Португалии
Автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Мадейра входит в ЕС в качестве особой отдалённой территории. Архипелаг состоит из двух населённых островов, главного Мадейры и меньшего Порту-Санту, группы пустынных ненаселённых островов Ильяш-Дезерташ и других окружающих островков и скал. К автономному региону также относятся острова Селваженш, расположенные в 300 км южнее, ближе к Канарским островам.
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