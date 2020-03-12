Коронавирус
Sport.ruМинистр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду
Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. По словам Рамоша, у футболиста и членов его семьи нет симптомов коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Комментарии
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов
Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Финансы
Биржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением
Фондовая биржа бразильского Сан-Паулу (B3) в четверг закрылась самым значительным за более чем 20 лет падением по итогам торговой сессии - 14,78%.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Финансы
Индекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
Футбол
Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Армия и оружие
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Шоу-бизнес
Айза Анохина дала Гуфу ради сына еще один шанс
Подписчики тут же пришли к выводу, что Айза Анохина дала Гуфу второй шанс.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Здоровье
Гендиректор ВОЗ назвал причины объявления пандемии коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что объявить вспышку коронавируса пандемией было решено из-за скорости и масштабов распространения болезни, а также из-за отсутствия со стороны некоторых стран должного реагирования, передает ТАСС.
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Здоровье
На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека
Число умерших от осложнений гриппа на Украине с 30 сентября прошлого года достигло 63 человек.
Единоборства
Коронавирус угрожает бою Хабиба и Фергюсона
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Происшествия