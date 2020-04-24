Общество

ТАССТАССМинистр здравоохранения Приамурья уходит в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост по собственному желанию, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
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Уволилась министр здравоохранения Приамурья

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