Общество
ТАССМинистр здравоохранения Приамурья уходит в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост по собственному желанию, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
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Спорт
В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.
News.ru 09:05
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков
Власти Свердловской области решили отказаться от введения в регионе цифровых пропусков на майские праздники из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 10:13
Политика
Лукашенко назвал болота Белоруссии здравницей
Профиль 09:31
Общество
Названы районы в Башкирии по численности зараженных коронавирусом
Управление Роспотреднадзора по Башкирии назвало муниципалитеты республики по числу заболевших COVID-19 на сегодняшний день.
Kursk.com 08:05
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Футбол
Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей за попытку ударить арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Хачериди на 5 матчей и оштрафовать на 1350 белорусских рублей.
Матч ТВ 10:33
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Общество
В Ростове от коронавируса умер первый человек
В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
Игры
Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной
ЭндлессГеймОвер 05:58
Здоровье
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 22 апреля в 15:23
Кино
На Netflix состоялась премьера нового боевика с Крисом Хемсвортом
Игромания.ру 09:44
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля
Режим полной самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля включительно.
АиФ Иркутск 10:26
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Общество
Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
РИА Новости 09:03
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38