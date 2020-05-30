Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии. В Уфу с рабочим визитом приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и председатель Федерального фонда обязательного мед.страхования Елена Чернякова.

На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок. 4,3K

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 277

Армия и оружие Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики «29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 835

Политика Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая Американский президент Дональд Трамп ограничил въезд в США ученым и аспирантам из Китая в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны. 13

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 530

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,2K

Происшествия На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. 37

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 60

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 130

Общество Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса Учёные говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит можно предполагать, что вакцина будет эффективной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки. 940

Здоровье Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 503

Политика В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.