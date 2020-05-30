Общество
АсылыкульНа открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко
Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии. В Уфу с рабочим визитом приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и председатель Федерального фонда обязательного мед.страхования Елена Чернякова.
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Сроки, качество, эффективность. Михаил Мурашко оценил новый COVID-госпиталь под Уфой
ГТРК Башкортостан04:33
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет
Май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет, сообщает центр погоды «Фобос» в субботу, 30 мая.
Известия 04:13
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Гаджеты
Xiaomi покупателям нового Mi Note 10 Lite дарит Redmi 8A в России
Газета DAILY 28 мая в 14:06
Политика
Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая
Американский президент Дональд Трамп ограничил въезд в США ученым и аспирантам из Китая в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны.
РБК вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 28 мая в 08:01
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:15
Музыка
Ургант спел с выпускниками из Екатеринбурга на «Первом канале»
Видео с выступлением школьников включили фоном, Ургант сыграл мелодию песни на фортепиано, а певицы из группы «Фрукты» подпели ребятам.
URA.Ru 00:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Футбол
Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА
Metaratings вчера в 13:21
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня 27 мая в 01:27
Общество
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
Учёные говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит можно предполагать, что вакцина будет эффективной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:07
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Здоровье
Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится
Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Кино
Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Общество
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:10
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 07:44