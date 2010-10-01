Коронавирус
ПроТуймазыМинистр здравоохранения России приедет в Башкирию
30 мая руководитель федерального Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посетит столицу Башкирии. Во время рабочего визита министр примет участие в открытии инфекционного госпиталя для ковид-пациентов. Это первая за несколько месяцев публичная рабочая поездка Мурашко.
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Министр здравоохранения России прибудет в Уфу на открытие COVID-госпиталя
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