Коронавирус

ПроТуймазыПроТуймазыМинистр здравоохранения России приедет в Башкирию

30 мая руководитель федерального Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посетит столицу Башкирии. Во время рабочего визита министр примет участие в открытии инфекционного госпиталя для ковид-пациентов. Это первая за несколько месяцев публичная рабочая поездка Мурашко.
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