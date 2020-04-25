Общество

ИзвестияИзвестияМинистр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря ростовской администрации. Отмечается, что сейчас Быковская находится в реанимации.
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Министр здравоохранения Ростовской области попала в реанимацию с сердечным приступом

Donday.ru12:49

У министра здравоохранения Ростовской области случился сердечный приступ

Donnews.ru12:53

Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована с сердечным приступом

Интерфакс12:50

Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

РИА Новости13:47

Глава донского минздрава попала в реанимацию с сердечным приступом

Don2412:34

Врачи рассказали о состоянии Татьяны Быковской после инфаркта

1rnd.ru12:51

Министру здравоохранения Ростовской области стало плохо после совещания с главврачами

Блокнот Ростов-на-Дону11:53
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com 07:15
3
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
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Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
15
Общество

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
18
Гаджеты

Не все смартфоны на Android получат запись звонков

На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
10
Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.
News.ru 20:17
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
52
Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ вчера в 11:03
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Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Брачный контракт до сих пор воспринимается в России как нечто странное, хотя на Западе звезды активно защищают себя и свои накопления.
StarHit.ru 10:35
Политика

У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины

Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
1
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
1
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг.
Авторамблер 23 апреля в 04:55
96
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
107
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
296
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
785
Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
1
Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ 20:59
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 07:13
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Здоровье

NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз

По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов.
РИА Новости 20:57
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