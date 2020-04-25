Общество
ИзвестияМинистр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря ростовской администрации. Отмечается, что сейчас Быковская находится в реанимации.
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Министру здравоохранения Ростовской области стало плохо после совещания с главврачами
Блокнот Ростов-на-Дону11:53
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Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com 07:15
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
Гаджеты
Не все смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии
Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.
News.ru 20:17
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Брачный контракт до сих пор воспринимается в России как нечто странное, хотя на Западе звезды активно защищают себя и свои накопления.
StarHit.ru 10:35
Политика
У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины
Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Футбол
Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг.
Авторамблер 23 апреля в 04:55
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Общество
В России приняли закон о выплатах семьям с безработными
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ 20:59
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 07:13
Здоровье
NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз
По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов.
РИА Новости 20:57