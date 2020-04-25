Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинистр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря ростовской администрации. Отмечается, что сейчас Быковская находится в реанимации.
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Глава донского минздрава попала в реанимацию с сердечным приступом

Don2412:34

У министра здравоохранения Ростовской области случился сердечный приступ

Donnews.ru12:53

Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована с сердечным приступом

Интерфакс12:50

Министр здравоохранения Ростовской области попала в реанимацию с сердечным приступом

Donday.ru12:49

Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

РИА Новости13:47

Врачи рассказали о состоянии Татьяны Быковской после инфаркта

1rnd.ru12:51

Министру здравоохранения Ростовской области стало плохо после совещания с главврачами

Блокнот Ростов-на-Дону11:53
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС.
RT на русском 12:14
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
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Общество

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 23 апреля в 01:03
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
2
Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
RT на русском 11:31
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
60
Авто

Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

Кроссовер Beijing X7 первым получил новую модульную платформу BMFA, которая ляжет в основу большого семейства автомобилей с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами.
Picsnews.net вчера в 03:56
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости 13:21
6
Наука

Ученые автоматизировали поиск макропластика по спутниковым снимкам

N+1 вчера в 09:57
5
Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
2,5K
Политика

Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России

Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия 17:31
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Происшествия

Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

Вести.Ru 03:50
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Общество

В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
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Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
10
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
72
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 09:52
61
Кино

Боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли вышел на Netflix

Live24 03:55
6
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
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Здоровье

Большинство умерших от коронавируса в Москве слишком поздно обратились в больницу

По статистике две трети умерших от коронавирусной инфекции в столице на ранней стадии заболевания не обращались к врачам.
Вести Подмосковья 22 апреля в 10:25
1,2K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Культура

Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
153
Общество

Орешкин: России не удастся остаться островком стабильности

Российская экономика была гораздо более подготовлена к кризису, чем экономики других стран, однако остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Вестник Кавказа 06:13
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